di T.A.

IL GARIBALDINO STEFANO CASCAVILLA A PONTE REALE DI TORCINO IN MOLISE SUL TRAGITTO STORICO DI GARIBALDI, DEI SUOI “MILLE” E DEI TANTI GIOVANI VALOROSI DELL’ITALIA MERIDIONALE

Giornata importante per i garibaldini del Molise quella di domani. Sarà in Molise, esattamente in località Ponte Reale di Torcino, estremo sud della nostra regione a confine col nord della Campania, l’arch. Stefano Cascavilla, garibaldino da una vita e che ha percorso a piedi il tragitto dalla Sicilia al Molise che coprirono il Generale Giuseppe Garibaldi, i suoi “Mille” e tant’altri giovani valorosi italiani per liberare l’Italia del sud, unificandola al Regno d’Italia. Un ideale procedere, quello dell’anziano professionista, sulla strada dell’Eroe dei Due Mondi e di quanti lo seguirono nella sua storica impresa per ribadire la valenza socio/militare dell’azione di Garibaldi e dei suoi sostenitori. Ad accogliere il garibaldino a Ponte Reale ci saranno gli aderenti alla sezione molisana dell’Istituto Internazionale di Studi Giuseppe Garibaldi, guidati dalla presidente ins. Silvana Galardi di Venafro. Seguirà la giornata venafrana del Cascavilla prima alla Dimora Storica Del Prete di Venafro dove riposerà e quindi all’indomani a Palazzo Cimorelli sempre della cittadina venafrana dove pernottò il Re d’Italia Vittorio Emanuele II prima dello storico incontro con Garibaldi ed infine al Palazzo dove nacque e visse il geologo venafrano Leopoldo Pilla, Eroe Risorgimentale che assieme a tanti studenti dell’università di Pisa dove insegnava geologia diede la propria vita per la libertà dell’Italia. La presenza del Cascavilla in Molise si concluderà con la visita al Mulino Le Pentime di Sesto Campano (Isernia), dove dagli studi della sezione molisana dell’Istituto Garibaldi si sarebbe svolto lo storico incontro Vittorio Emanuele II/Garibaldi col famoso “ Obbedisco !” conclusivo pronunciato dall’Eroe all’invito del Re d’Italia di concludere lì la propria impresa e non raggiungere Roma per non provocare le reazioni di altri Stati europei. Incontro cioè, a detta della sezione garibaldina molisana che oggi festeggia l’arrivo dell’arch. Cascavilla, avvenuto non già sul famoso ponte alla periferia di Teano (Caserta), come da storiografia sin qui diffusa, bensì alle Pentime di Sesto Campano nel Molise meridionale. Aldilà di tale aspetto il Molise rinnova in questi giorni la propria vicinanza all’impresa storico/socio/militare dell’Eroe dei Due Mondi e dei suoi seguaci, sottolineandone valori, personaggi e significati.