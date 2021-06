Il racconto teatrale, musicale e gastronomico alla scoperta della Puglia Garganica.

Entra nel vivo, il tour di Metano’s con lo spettacolo “L’Acquasala salverà il mondo” Live show.

Lo spettacolo rientra nella “Programmazione Puglia Sounds Tour Italia 2020/2021”. “REGIONE PUGLIA – FSC 2014/2020 – Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro”. La nuova data di Frosolone (IS), in programma venerdì, 25 Giugno, si aggiunge al tour del progetto musicale e gastronomico della Puglia Garganica “L’Acquasala salverà il mondo” Live show.

Un viaggio etnico, musicale e gastronomico sorprendente, mai scontato fatto di colorate istantanee, senza un inizio ed una fine definiti, un continuo sconvolgente movimento che mai lascia spazio al caso. Lo spettacolo, prodotto da STUDIO UNO, è un susseguirsi di voci e suoni che, pur partendo dalla tradizione popolare dell’Italia meridionale, entra in perfetta commistione con le musiche del mondo, creando così, nuove ed originali sonorità che proietteranno il pubblico verso “un viaggio da fermi”. Il tour, che farà tappa nelle seguenti regioni Italiane: Molise, Abruzzo e Lazio. Porterà a rievocare odori, rumori, colori e sapori del territorio e li farà arrivare fin dentro l’anima, il tutto fra un morso di caciocavallo podolico ed una scodella di acquasala preparata nell’immediato.

<<L’Acquasala salverà il mondo è una rappresentazione musicale molto originale, anche se abbastanza inusuale, di promuovere la Puglia e il suo territorio meraviglioso, compreso l’eccezionale patrimonio enogastronomico di tutta la regione. Il progetto musicale recupera vecchi canti e ballate della tradizione dando loro un nuovo “vestito” dove la chitarra battente, classico strumento della tradizione popolare, mescola la sua armonia con apparecchi più tecnologici come loop station e consolle>>. La formazione de “L’Acquasala salverà il mondo” live show è composta da: Luciano Castelluccia ‘Reverendo Podolico’ cerimoniere, Peppe Totaro, voce, chitarre e loopstation, Antonello Iannotta, percussioni e voce, Carmela Taronna, danzatrice. Lo spettacolo, organizzato dalla locale ProLoco, si svolgerà in Largo Vittoria, con inizio dalle ore 19:00.