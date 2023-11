di T.A.

Vento fortissimo nella notte anche in Molise con tragedia fortunatamente evitata a Casacalenda, Comune del Campobassano. Il vento impetuoso e continuo della nottata ultima ha infatti avuto ragione delle pareti della palestra di una scuola pubblica dell’obbligo, abbattendole di netto e sventrando letteralmente la struttura. Data l’ora notturna comunque l’edificio era deserto, per cui non ci sono state conseguenze per le persone. Solo danni, anche se ingenti, alle cose. Da riferire che il sindaco del posto, proprio in ragione della tempesta notturna di vento, aveva appena disposto la chiusura delle scuole per la giornata in corso.