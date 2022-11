di Giampiero Giunti La Special Olympics organizza tutti gli anni, da tempo, un flash mob per “urlare” a gran voce, con la danza, che lo sport è un diritto di tutti, comprese le persone con disabilità intellettivo relazionali.

Si occupa di atleti special (ragazzi con disabilità intellettivo relazionali) per farli emergere nel mondo dello sport e donare a loro gioia, sicurezza e fiducia in sé stessi. Anche quest’anno l’appuntamento con il flash mob del Team Special Olympics Molise ad Isernia è fissato per sabato 26 novembre al palazzetto dello sport alle ore 17.15.

A fare da padrona di casa è la Special Olympics: movimento sportivo e culturale inclusivo aperto a tutti! Il programma Special Olympics è internazionale e riguarda allenamenti e competizioni atletiche per le persone con disabilità intellettivo relazionali che possono partecipare agli eventi organizzati in qualità di atleti partner. Special Olympics è riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale e Special Olympics Italia è riconosciuta dal CONI e dal CIP e opera in tutte le regioni. Ogni anno Special Olympics Italia propone un flash mob, (coreografia che mira a sensibilizzare, divulgare e avvicinare ogni persona a questa straordinaria realtà) da realizzare in ogni parte di Italia unendo in un’unica danza tutte le persone che hanno la gioia di partecipare. La referente tecnica del Molise, Roberta Di Salvo, con tanta emozione e gratitudine ringrazia grandemente tutti coloro che si sono adoperati affinché si raggiungesse lo scopo principale: sensibilizzare i ragazzi che rappresentano il nostro futuro a guardare la disabilità non come pietismo bensì come bellezza nella diversità e grande risorsa. Parteciperà all’evento l’Onorevole Elisabetta Lancellotta.

