Un film, “Corpus Domini”, che propone Gesù e i discepoli quali gay e che ha sollevato dissensi e contrarietà diffusi

In atto iniziative sul web perché la pellicola venga ritirata dalle sale e perché nessuno vada a vederla

“Viviamo tempi difficili e particolari, non c’è che dire ! Un tempo, siffatte idee non si pensavano affatto né si proponevano assurde iniziative del genere”. Così i primi commenti, assolutamente negativi, all’indirizzo del film “Corpus Domini” del regista Jean Willys che col patrocinio della Legge Rouanet propone Gesù e i discepoli quali gay ! “Una cosa inaudita e semplicemente disgustosa ! Speriamo che il film, totalmente diseducativo e tale da distorcere del tutto la storia reale, venga fermato per tempo senza farlo circolare. Ne va della storia, della cultura, delle idee, dei sentimenti e della fede di tutti !”. Sono altri commenti non appena la notizia della pellicola ha preso a circolare. Sul tema, che sta suscitando tantissimo disappunto e contrarietà popolari, in allegato l’iniziativa sul web promossa dalla Sen. Maria Buriani Procaccini perché la pellicola venga fermata a tutela del pensiero comune.