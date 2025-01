di T.A.

“Il Festival delle Radici Molisane fa tappa a Palata per celebrare la tradizionale festa di Sant’Antonio Abate, un evento che unisce fede, tradizioni e cultura popolare in un’atmosfera di grande partecipazione comunitaria.

La giornata del 16 gennaio si apre con il suggestivo corteo guidato dal “Comitato Recupero Trazioni Popolari Palatesi”che intonerà il tradizionale canto del Sant’Antonio alle ore 16:00 dalla Zona Bivio. Durante il percorso, i partecipanti saranno accolti da diverse postazioni con fuochi che, oltre a illuminare il tragitto, richiamano simbolicamente la protezione del Santo sugli uomini e sugli animali.

Alle ore 20:00, il corteo giungerà in Piazza del Popolo, dove si terrà uno dei momenti più attesi: l’accensione della farchia, un imponente falò che simboleggia la luce e la purificazione. L’evento è organizzato in collaborazione con il Gruppo Farchia di Roccavivara, noto per la sua esperienza nella valorizzazione di questa tradizione secolare.

La serata sarà animata da un’atmosfera conviviale grazie ai banchetti gastronomici che offriranno ai presenti la possibilità di degustare prodotti tipici del territorio, e dalla musica popolare del Gruppo Folk “La Palatella”, che coinvolgerà tutti in danze e canti della tradizione molisana.

La festa di Sant’Antonio Abate a Palata è un appuntamento imperdibile per immergersi nella cultura e nelle tradizioni del Molise, unendo il calore della comunità locale alla magia di una celebrazione che affonda le sue radici nella storia. Informazioni utili : per ulteriori dettagli sull’evento, visitare il sito www.molisewow.com o contattare il Comune di Palata. Un’iniziativa importante non solo per la comunità ma anche per tutti i palatesi all’estero che potranno vivere questa festa come un’occasione per riscoprire le proprie radici. La festa infatti sarà promossa nel calendario del “Festival delle Radici Molisane” consultabile sul sito https://www.molisewow.com/festivaldelleradicimolisane e che vede coinvolti 7 comuni del Basso Molise nella valorizzazione delle tradizioni e delle feste più importanti per le comunità”.