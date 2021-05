Nessun ruolo alla Regione Molise. Solo un piccolo angolino nell’ufficio di presidenza in cui hanno inserito, perché forse proprio non si poteva escluderlo proprio da tutto, il governatore Toma. Esce di scena nel silenzio la Regione Molise dalla nuova organizzazione delle Commissioni nella Conferenza delle Regioni dove il governo Toma è riuscito a perdere pure il coordinamento della Commissione Politiche Sociali.

Quindi dopo 9 annidi coordinamento, con l’avvento della neo assessora regionale Mena Calenda, il Molise resta proprio a bocca asciutta.

Eh sì. Perché nella distribuzione dei coordinamenti, al Molise è toccato zero.

Le trattative politiche di questo governo regionale non hanno consentito neppure la conservazione del ruolo che il Molise aveva ottenuto nell’ultimo decennio.

E non è finita qui. A Roma il Molise risulta completamente assente anche nelle altre Commissioni. Non è presente in nessuna commissione se non come coordinamento vicario per le politiche sociali dove i politici nostrano sono stati superati dalla Calabria.

Insomma, se il fallimento del governo Toma a livello amministrativo è toccato con mano dai molisani che lo vivono sulla loro pelle, a livello politico la Conferenza Stato delle Regione rappresenta il fallimento assoluto della politica del governo regionale che, con un sol colpo sparisce da tutte le commissioni.

Fa specie dunque l’intervento del presidente Toma che, dopo aver preso una sonora sconfitta politica romana, invia una nota stampa trionfalistica sull’argomento cercando di nascondere ai molisani un dato obiettivo: a Roma questo governo regionale conta quanto l’otto a bastoni in una partita a briscola.