Sono appena rientrati da Sanremo, dove si sono esibiti al Teatro/Cinema Centrale della città dei fiori raccogliendo consensi e sorrisi. Si sta scrivendo del duo isernino/venafrano Antonella Colarusso ed Enrico Giannini, che continuano a portare avanti la loro passione per la musica ed il canto. “Ci siamo esibiti nella Sala De Scalzi del teatro centrale di Sanremo, dove si è svolta la prestigiosa kermesse di Casa Sanremo del direttore artistico Ciro Barbato. Eravamo a due passi dall’Ariston, teatro del Festival della Canzone Italiana”. Sono le parole dell’uomo, all’unisono con la moglie.

Ed ancora Enrico : “Nostra perfomance applauditissima, tanti complimenti e vivi apprezzamenti in quanto abbiamo onorato un molisano come noi, l’indimenticabile Fred Bongusto, interpretando la sua “Tre settimane da raccontare”. Abbiamo cantato dinanzi al M° e Direttore d’orchestra Ciro Barbato, un grande pregio per noi”. Esattamente di cosa si è trattato ? “Non era una gara, bensì alta visibilità in una kermesse prestigiosa. Siamo onorati di averne fatto parte”.