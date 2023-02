Orgoglioso e soddisfatto il duo canoro venafrano/isernino Enrico&Antonella (detto anche simpaticamente il duo “cipollaro/trippaverde” dagli storici appellativi con cui solitamente in passato si definivano isernini e venafrani) per la convocazione a Casa Sanremo, prestigiosa kermesse musicale italiana. Onore dunque per il duo, scelto per partecipare a Casa Sanremo che con Sanremo Giovani rappresenta la vetrina parallela al noto Festival della canzone italiana. Direttore di Casa Sanremo è il noto maestro e direttore d’orchestra di fama internazionale Ciro Barbato. Ecco quanto della coppia (sono marito e moglie) si dice in ambito artistico: “Enrico ed Antonella saranno in Liguria nella Città dei Fiori durante la settimana del Festival, si esibiranno, canteranno assieme a Casa Sanremo venerdì 10 febbraio. La Casa è una location d’indiscussa qualità, luogo dove il mondo dello spettacolo e della musica s’incontrano e dove nascono iniziative artistiche e musicali. E’ cioè opportunità di promozione e visibilità per cantanti, produttori, giornalisti e televisioni che quotidianamente saranno testimoni del più importante evento musicale italiano. Casa Sanremo è la Casa ufficiale del Festival della Canzone Italiana. Crea un hub per cantanti, giornalisti, addetti ai lavori e rappresenta l’ Area Hospitality del suddetto Festival . Doveroso esternare tanti complimenti al duo Enrico&Antonella nonché un grosso in bocca al lupo. Ad maiora !!!”. Questo giornale si associa ai rallegramenti unanimi, formulando al duo canterino molisano il massimo ed il meglio della visibilità nel capoluogo della Riviera dei Fiori.