di T.A.

Non demordono, forti del consenso di tanti. E così Antonella ed Enrico, moglie e marito -esattamente di Isernia la donna e di Venafro l’uomo- saranno anche quest’anno protagonisti a “Casa Sanremo”, kermesse canora nazionale che assieme a “Sanremo Giovani” rappresenta la vetrina parallela al più celebre Festival della Canzone Italiana di Sanremo, presentato quest’anno da Amadeus e con tanti protagonisti attesi da tutti. Li ha voluti espressamente il direttore artistico di “Casa Sanremo” Ciro Barbato, maestro e direttore d’orchestra di fama internazionale, e il duo canoro della seconda provincia molisana non si è tirato indietro. “Canteremo il 9 febbraio prossimo al PalaFiori di Sanremo -afferma con un largo sorriso la coppia- cercando di portare ben in alto il vessillo del Molise, perché tutti anche attraverso la nostra voce apprezzino ulteriormente la nostra bella regione, ricca di storia, di arte e di un ambiente gradevole, sano e da visitare per apprezzarlo dal vivo”.