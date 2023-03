Il 10 marzo 2023, alle ore 17:30, nella Biblioteca Comunale di Isernia la presentazione del volume edito da Il Mulino

Fa tappa anche ad Isernia il tour della presentazione del libro “Il dissenso al Fascismo – Gli italiani che si ribellarono a Mussolini”, scritto a quattro mani dagli storici Mario Avagliano e Marco Palmieri ed edito dalle Edizioni Il Mulino. Organizzato nell’ambito de I Venerdì dell’Auser, l’evento avrà luogo venerdì 10 marzo, alle ore 17.30 nella Biblioteca Comunale di Isernia, alla presenza di uno degli autori, Marco Palmieri, isernino, giornalista e storico. La repressione del dissenso nell’Italia fascista e la “solitudine” degli antifascisti costretti a limitare, nascondere, ricorrere alla clandestinità e all’esilio per sfuggire dai binari del potere, vengono analizzati in maniera certosina dagli autori, permettendo di ricostruire il pensiero di quella minoranza di italiani che, all’indomani del delitto Matteotti e fino alla caduta del regime, fu costretta a vivere ed esprimere le proprie idee nello sfogo personale dell’invettiva.

Gli spazi per esprimere dissenso – con scioperi, proteste o in forme non organizzate e in ambito privato – erano limitati ed era rischiosissimo lasciarsi sfuggire anche solo una battuta di spirito, a causa delle spie e delle delazioni. Una ricostruzione che, per la prima volta, analizza sia l’opposizione militante che quella spontanea incrociando una mole di documenti a partire dai rapporti delle prefetture, delle questure e dei carabinieri, delle relazioni della censura, del Pnf e dell’Ovra, dai giornali, dai diari e dalle lettere dell’epoca, e che rende il libro di un’opera unica nel suo genere. L’incontro, organizzato dall’Auser Isernia, è aperto a tutta la cittadinanza. Moderatrice dell’incontro, l’avvocato Bice Antonelli. Nota breve sull’autore. Marco Palmieri, nato a Isernia, giornalista e storico, è autore di numerosi saggi sulle vicende politiche e militari italiane del Novecento e la loro memoria. Ha pubblicato una serie di studi sulla deportazione politica e razziale per Einaudi e sulla guerra d’Etiopia per Baldini & Castoldi. Con il Mulino ha pubblicato «Vincere e vinceremo! Gli italiani al fronte» (2014), «L’Italia di Salò» (2016), «1948. Gli italiani nell’anno della svolta» (2018, Premio Fiuggi Storia), «Dopoguerra. Gli italiani tra speranze e disillusioni» (2019), «I militari italiani nei lager nazisti» (20212), «Paisà, sciuscià e signorine. Il Sud e Roma dallo sbarco in Sicilia al 25 aprile» (2021).