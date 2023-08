di T.A.

LA PROVINCIALE PER CONCA CASALE HA FERMATO L’INCENDIO SUL VERSANTE EST DI M. SANTA CROCE, SALVANDO CASE E PROPRIETA’ PRIVATE A NORD DI VENAFRO

Che gran pericolo corso da tanti a Venafro col recente devastante incendio sul versante nord/orientale di Monte Santa Croce ! In fumo ettari di vegetazione spontanea collinare, compresa gran parte della bellissima pineta situata in cima al monte, lato est. Tutto bruciato, tutto distrutto, tutto divorato dalle fiamme nonostante nel frangente l’instancabile opera di protezione civile, vigili del fuoco, forze dell’ordine ed altri, nonché l’incessante azione di canadair ed elicottero che scaricarono sul monte in fiamme tonnellate d’acqua prelevate dai bacini consortili in pianura e quindi dal fiume Volturno in località Torcino (Caserta). Niente da fare ! L’incendio divorò ogni cosa ed oggi, a bocce ferme, resta solo il desolante spettacolo di una collina annerita, con pini pluridecennali arsi dal fuoco e molto altro distrutto! Nient’affatto bello siffatto spettacolo, si creda, così come da brividi è la constatazione che solo la strada provinciale per Conca Casale fermò per fortuna l’incendio prima che potesse raggiungere le abitazioni private a nord di Venafro, in particolare lungo la Via della Croce di Pozzilli. L’incendio infatti arrivò a lambire tale provinciale, fermandosi subito a nord. Avesse scavalcato i pochi metri della strada, sarebbero stati problemi seri per tanti ! Venafro quindi si lecca le ferite e tira un grosso sospiro di sollievo per lo scampato pericolo, pur restando senza parole nel vedere Monte S. Croce ridotto in ginocchio per la dabbenaggine di qualcuno, leggi del piromane di turno o del soggetto interessato a che tanto avvenisse. Già, perché non si trattò certo di autocombustione nonostante il caldo intenso del periodo, bensì della mano di qualche personaggio. Piromane o persona interessata all’incendio per tornaconto personale ? E’ la domanda che tanti si pongono ed alla quale é probabile che stiano cercando di rispondere le stesse forze dell’ordine. Al riguardo resta da dire che l’incendio sarebbe partito dall’alto, ossia dalla sommità del monte, per poi avanzare verso sud e in direzione est sospinto dal vento della giornata. Un gran peccato, indubbiamente, quanto avvenuto su tale collina, dal che la necessità d’individuare eventuali responsabili e possibili motivazioni.