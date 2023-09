di T.A.

LO STORICO SS. ROSARIO DI VENAFRO “ASSALTATO” DALLA VEGETAZIONE FITTISSIMA E DAL VERDE INCOLTO

Un abbandono assoluto, un dispregio totale della storia popolare e socio/sanitaria di Venafro ! Lo si ricava purtroppo dagli scatti del drone che, sorvolando lo storico ospedale cittadino del SS Rosario, oggi modesta struttura di comunità ossia non più ospedale operativo e funzionante come tutti i venafrani continuano a reclamare, diffonde implacabile ed inesorabile il degrado e l’abbandono assoluto del complesso, un tempo utilissimo alla collettività ma attualmente ridotto ad ospitare qualche anziano bisognoso di assistenza e cure farmaceutiche da parte di qualche parasanitario. In effetti il verde fittissimo ed incolto l’ha completamente “assaltato”, ricoprendolo addirittura in gran parte ! Gli scatti dal drone confermano siffatto desolante e mortificante degrado ! Dal che l’auspicio/sollecitazione perché il neo direttore generale dell’Asrem appena nominato volga finalmente sguardi ed attenzione allo storico SS Rosario di Venafro, recuperandolo strutturalmente, riportandolo all’efficienza smarrita e restituendogli l’utilità sociale tanto apprezzata sino a qualche decennio trascorso. Venafro lo chiede, vi aspira e lo aspetta nella storica compostezza cittadina.