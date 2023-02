Il direttore responsabile di Futuro Molise Atella, pubblicista decano degli iscritti all’Odg Molise (Ordine Giornalisti), torna a scrivere ai parlamentari di Fratelli d’Italia del Molise

Sollecita la gratuità dell’iscrizione all’Ordine per giornalisti molisani relativamente pagati o disoccupati

Un primo sms rimasto senza risposta e il prof. Antonio Atella di Venafro, direttore responsabile di FuturoMolise e pubblicista decano degli iscritti all’Odg Molise -l’Ordine dei Giornalisti- torna ad inviarne un altro ai parlamentari molisani eletti nelle fila di Fratelli d’Italia perché si attivino nel Parlamento nazionale per la gratuità dell’iscrizione al predetto ordine professionale di giornalisti, pubblicisti, tecnici ect. sia della nostra regione che del resto d’Italia relativamente remunerati o disoccupati. Il testo del messaggio del pubblicista agli on.li Cesa, Lancellotta e Lotito ed al sen. Della Porta : ” Signori Parlamentari di FdI del Molise, detto che ricorro ad sms non disponendo di vs. recapiti, in qualità di decano degli iscritti all’Ordine Giornalisti del Molise rinnovo l’invito -già in precedenza espresso, ma senza esiti- ad attivarvi per la gratuità dell’iscrizione all’Odg, anche se trattasi di somme contenute pari a 120 euro annui per chi lavora ed a 60 euro per i pensionati, da parte di giornalisti molisani poco retribuiti o disoccupati. Tanto è opportuno per evitare che i colleghi -fatto già in essere- non rinnovino l’iscrizione all’ordine non ricavandovi alcunché o pochissimo, impoverendo di conseguenza la qualità professionale ed umana dell’Ordine stesso. Il Presidente nazionale dell’Odg Bartoli si era detto d’accordo sull’iniziativa a suo tempo sollevata, senza però addivenire ad alcunché. Per concretizzare la gratuità in tema si richiederebbe la modifica statutaria dell’Odg da parte del Parlamento Nazionale di cui siete componenti. E’ quanto asserisce l’Odg Molise. In attesa di riscontro, è gradita l’occasione per porgere distinti saluti. Prof. Antonio Atella, decano degli iscritti all’Odg del Molise”.