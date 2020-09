A comunicarlo è il sindaco di Campomarino Francesco Camilleri sulla pagina Facebook del Comune.

“In questo ultimo sabato di settembre ci giunge una dolorosa e triste notizia per tutta la comunità, quella di un’altra vittima campomarinese del Coronavirus. Si è spento infatti nel pomeriggio di oggi il nostro amato concittadino Francesco Battista.

In un momento così tragico, il Sindaco, l’amministrazione e la cittadinanza tutta si stringono attorno ai familiari per la scomparsa dell’amato Franco. Un’altra vittima di questo subdolo virus, che procura dolore e al contempo ci obbliga sempre più alla prudenza.

In qualità di primo cittadino, voglio quindi ricordare a tutti i miei concittadini – specialmente ai più giovani – di non abbassare mai la guardia e di rispettare sempre le norme di sicurezza, unica arma per combattere questa maledetta pandemia“.