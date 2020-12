Il Comune di Agnone e l’Associazione La ‘Ndocciata di Agnone Patrimonio d’Italia per le Tradizioni comunicano lo stop alla storica manifestazione.

“Nonostante i numerosi tentativi finalizzati alla realizzazione di un evento, seppur simbolico ed in forma statica, della manifestazione La ‘Ndocciata, quale momento di luce e speranza per la comunità in un contesto temporale particolarmente difficile e delicato e, visto il breve lasso temporale successivo all’emanazione dell’ultimo DPCM del 3 dicembre 2020, ci si è visti costretti ad abbandonare ogni forma di organizzazione per la ricorrenza dell’8 dicembre, in quanto impossibilitati a rispettare le misure in materia di contenimento dell’emergenza Covid-19 provenienti dal Governo.

Si comunica altresì l’impegno nel tentare di organizzare per il giorno 24 dicembre 2020, in occasione della grande Vigilia di Natale, rispettando le normative vigenti, un ricordo simbolico ed intimo dedicato alla grande manifestazione del rito del fuoco, con la speranza che questo triste momento possa lasciare presto spazio a nuovi ed importanti momenti di gioia e aggregazione.

Infine, si ricorda che nella giornata di domani (8/12/2020), alle ore 18:00 e alle ore 21:00, l’emittente Telemolise trasmetterà una puntata speciale sulla nostra storica manifestazione”.