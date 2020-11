Si apre nel peggiore dei modi anche la giornata di oggi, mercoledì 11 novembre, sul fronte delle vittime provocate dal Covid. Dobbiamo dare conto di altri tre decessi causati dal virus: un 50enne di Cantalupo, un 80enne di Guglionesi e una 91enne di Portocannone. Tutti pazienti ricoverati presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso, uno in terapia intensiva e due in Malattie Infettive. Sale dunque a 60 il numero delle vittime da inizio pandemia in Molise.