La politica non demorde nemmeno nel periodo di assillante afa estiva

Pensate che la politica vada in ferie, rallenti nel periodo estivo? Pensate male ! Ne é prova il manifesto affisso nell’abitato venafrano a firma di una costituenda -si ipotizza- nuova formazione politica che si firma “Partito – La nuova Repubblica”, invitando ad aderire e sostenere il soggetto in via di concretizzazione. Dal manifesto si legge che l’Italia deve essere foriera di pace, auspicandosi nel mondo lo svuotamento degli arsenali di guerra che sono unicamente causa di morti diffuse. Proseguendo con quanto comunica l’affissione, si legge ancora che occorre riempire i granai che danno vita alle persone lottando contro la fame. In chiusura la citazione degli italiani quali fratelli di tutti sulla terra. Dopodiché l’invito ad aderire al nuovo partito, lottando e gestendo in prima persona il futuro personale e del prossimo.