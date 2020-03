Nel corso della notte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Larino, mentre erano impegnati nel quotidiano servizio di controllo del territorio, hanno intercettato un’autovettura Alfa romeo 156 i cui occupanti, alla vista dei militari, hanno precipitosamente abbandonato il mezzo, dileguandosi nelle campagne circostanti.

Il rastrellamento effettuato nelle ore successive non ha consentito di rintracciare i fuggitivi. Il veicolo, con targa bulgara, è stato subito posto sotto sequestro e ora sono in corso gli accertamenti per risalire alla proprietà e alle vicende del veicolo nonché per individuare i fuggitivi. I Carabinieri, ritengono che il gruppo stava per compiere nel territorio una o più azioni criminose, andate in fumo proprio per l’intervento dei militari.