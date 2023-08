Un riscontro che onora e che fa tanto piacere riferire in cronaca. Il Coro Serafino San Nicandro di Venafro si è appena esibito nella Basilica della Madonna di Canneto nel Basso Lazio, affiancando le funzioni liturgiche agostane in occasione della ricorrenza della Vergine Nera nell’area montana ciociara. Ne dà notizia il direttore dello stesso Coro San Nicandro, Gianluca Adamo, entusiasta ed onorato di siffatta partecipazione unitamente a tutti i componenti della predetta formazione artistica. Per saperne di più, rimandiamo al testo trasmesso dallo stesso Adamo, arricchito dalla foto dell’intero Coro Serafico San Nicandro di Venafro.

T. A.