L’ATTO DI FEDE E DEVOZIONE DEL GIOVANE PIANISTA GIANLUCA ADAMO PER LA MADONNA DI CANNETO

Da Gianluca Adamo, giovane pianista e coprotagonista del recente 4° Concerto alla Vergine, serata lirico/strumentale sul piazzale della Cattedrale di Venafro quale anteprima degli annuali festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine, riceviamo il contributo che di seguito viene pubblicato. Ecco il testo scritto dallo stesso musicista : “Dopo 33 anni quest’anno per la prima volta animerò la celebrazione eucaristica col coro Serafico di San Nicandro di Venafro il 22 agosto presso la Basilica di Canneto. Una vera emozione suonare alla Vergine Bruna ! Per me sarà la terza volta e sono sempre più emozionato, credetemi ! Un vero onore anche portare il nome dei nostri amati Convento/Basilica di San Nicandro di Venafro fuori dal Molise ! Evviva Maria nell’elmo Canneto ! Un abbraccio fortissimo a tutti !”. Rallegramenti a tutti per l’evento artistico e di fede : dal maestro pianista che dirige Gianluca Adamo ai singoli componenti del coro serafico di San Nicandro di Venafro.