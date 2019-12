Nell’apprendere questa sera, martedì 10 dicembre, della morte di Michele Ambrosio, in passato consigliere al Comune di Campobasso per diverse legislature, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, la Giunta, il Consiglio Comunale e l’intera amministrazione di Palazzo San Giorgio, esprimono, in questo triste momento, il loro sincero cordoglio e la vicinanza alla famiglia Ambrosio.