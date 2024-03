di Redazione

“Fratelli d’Italia continua ad essere primo partito nonché guida sicura del centrodestra. Nelle scorse ore ha avuto modo di dimostrarlo per ben due volte e cioè a seguito delle elezioni provinciali di Campobasso e delle elezioni regionali in Abruzzo – è l’incipit del comunicato di Filoteo Di Sandro, Coordinatore Regionale di FdI – “A Palazzo Magno a Campobasso il centrodestra torna ad avere la maggioranza, grazie a 6 consiglieri eletti. Tra questi ci sono ben due esponenti di Fratelli d’Italia, a testimonianza di quanto il nostro Partito sia radicato sul territorio. Sono Angelo del Gesso e Gianni Di Iorio, rispettivamente consigliere comunale di Palata e sindaco di Tufara. Ma un risultato ancor più degno di nota è quello registrato in Abruzzo. Per la prima volta nella storia dell’Abruzzo un presidente di regione è stato riconfermato per un secondo mandato. Si tratta di Marco Marsilio di Fratelli d’Italia che ha vinto affermandosi con un netto vantaggio sull’avversario. È la dimostrazione di come il centro-destra sia maggioritario tra gli elettori. Ai consiglieri provinciali eletti e a Marco Marsilio un grande augurio per i prossimi anni di buon lavoro.” A corroborare i risultati ottenuti da FdI anche la nota a firma dell’Onorevole Elisabetta Lancellotta “Grande risultato in Provincia con l’elezione di due nostri esponenti, Angelo Del Gesso e Gianni di Iorio. Continua il trend, iniziato con le Politiche del 2022 e confermato dalle regionali del Molise dello scorso giugno. Come Fratelli d’Italia, stiamo portando avanti un lavoro importante, reso possibile da una filiera istituzionale sempre più solida. Fratelli d’Italia in Abruzzo si è attestato come primo partito – spiega l’onorevole Lancellotta – è la dimostrazione che il campo largo non sarà mai il futuro dell’Italia. Congratulazioni a Marco Marsilio per la sua affermazione, quando si amministrano bene i territori i risultati non mancano.”