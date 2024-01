di Redazione

Il coordinamento “No Pizzone II” promuove un nuovo incontro per informare la popolazione sul progetto Enel della centrale idroelettrica, denominato Pizzone II, che impatterà pesantemente sui territori dei comuni abruzzesi di Alfedena e Barrea, oltre che su quelli Molisani di Pizzone, Castel San Vincenzo, Rocchetta al Volturno e Montenero Val Cocchiara. A fare il punto della situazione ad Alfedena, giovedì 4 gennaio alle ore 17 presso i locali Caritas di via Corone, saranno il sindaco di Alfedena Luigi Milano con il suo collega sindaco di Barrea Aldo Di Benedetto, e il responsabile del servizio legale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, avv. Alessandro Aceto. Il direttore tecnico della GTC di Isernia ing. Claudio Brillante descriverà sinteticamente il progetto, mentre i geologi Domenico Angelone e Antonella Laurelli faranno comprendere la complessità del sottosuolo che sarebbe coinvolto dallo scavo di chilometri di gallerie per congiungere tra loro e alla centrale i laghi della Montagna Spaccata e di Castel San Vincenzo, e della grande caverna ospitante le pompe e le turbine.