di Redazione

LA MONTAGNA NON SI ARRENDE – 9 FEBBRAIO ORE 10:00. Escursione intorno al lago di Castel San Vincenzo (IS), Molise

Il Coordinamento “No Pizzone II” aderisce all’appello APE: la montagna non si arrende. “I nostri passi vanno in una direzione opposta rispetto a quella delineata da aziende ed istituzioni che propongono progetti inutili, anacronistici, calati dall’alto e lontani dalle reali necessità dei territori. La camminata si svolgerà in prossimità del lago di Castel San Vincenzo, invaso coinvolto, insieme a quello di Montagna Spaccata, dall’opera Pizzone II, che sarebbe un vero e proprio squarcio nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise”.

“Oltre ad illustrare, durante la camminata, le problematiche legate alla realizzazione del sistema di pompaggio proposto dall’Enel, vedremo come più in generale, nelle Terre Alte, si assiste sempre più spesso ad un indebolimento del tessuto sociale, ad una marginalizzazione economica e culturale in parte dipendente proprio dalla costruzione di grandi strutture ed infrastrutture, dalla privatizzazione della programmazione pubblica, dall’assenza di pratiche di democrazia partecipativa. L’appello di Ape (storica Associazione Proletari Escursionisti, nata nel 1919) per una mobilitazione diffusa e l’adesione da parte di numerose associazioni distribuite su tutto il territorio nazionale dimostra che le criticità anzidette coinvolgono l’intero arco alpino e la dorsale appenninica. “ L’iniziativa organizzata dal Coordinamento No Pizzone II si inserisce nella mappa de “La montagna non si arrende”, giornata di mobilitazione diffusa che si terrà domenica 9 febbraio 2025. Invitiamo ad approfondire i contenuti dell’appello sul sito di APE:

https://ape-alveare.it/la-montagna-non-si-arrende/

Programma

Incontro ore 10:00 davanti al parco turistico Oasi delle Mainarde https://maps.app.goo.gl/q5QVi1B7rvNMBX269 ;

Inizio escursione dal camping;

Escursione sulla strada bianca che circonda il lago;

Arrivo alla diga e pranzo al sacco;

Ritorno sulla stessa strada.

Dati tecnici

Lunghezza percorso: 5 km circa (non ad anello);

Livello: facile;

Ascesa e discesa totali: completamente in piano.

Equipaggiamento

Abbigliamento “a strati”, pantaloni lunghi da escursione, scarpe da trekking o da trail, giacca a vento, giacca impermeabile e/o mantellina antipioggia, copricapo, occhiali da sole, zaino comodo e in buone condizioni (20 L), scorta personale di acqua di almeno 1 litro, guanti termici, bastoncini da trekking, barretta energetica o frutta secca.

Pranzo

Al sacco.

Per info e iscrizioni: 3203616271 / 3665018922