COSÌ IL CIRCOLO VENAPHRUM DI FRATELLI D’ITALIA DELLA CITTÀ

Il Circolo Venafrum di Fratelli d’Italia di Venafro prende posizione sulla paventata chiusura del plurisecolare Convento Francescano della città, sollecitandone la continuativa conservazione ed apertura. L’organismo politico si rivolge direttamente al Vescovo Diocesano d’Isernia/Venafro Mons. Camillo Cibotti perché si adoperi in tal senso, alla luce della rilevanza storico/religiosa di Convento ed attigua Basilica di San Nicandro, Patrono di Venafro. Questa l’istanza del Circolo di FdI di Venafro: “Dopo oltre cinque secoli i Frati Cappuccini potrebbero andare via da Venafro, lasciando incustodita la Cripta del Santo Patrono e i resti dei Santi Protettori della Diocesi d’Isernia/Venafro”. Il prosieguo dell’intervento: ” Non si capiscono i motivi di siffatta possibile decisione, visto che dalle notizie che circolano a Isernia andrebbero otto Frati e a Gesualdo, altra piccola comunità molisana giusto per citare, ben cinque frati e così di seguito, mentre scomparirebbero del tutto a Venafro. Confidiamo perciò in un intervento di S.E. il Vescovo d’Isernia/Venafro, Mons.Cibotti, per la futura e continuativa apertura e funzionalità del Convento dei F. Cappuccini di Venafro. Tra l’altro in tale sito religioso cittadino soggiornò il 24enne San Padre Pio nel 1911, c’è la celletta che lo ospito’ e che è attualmente visitata da tanti fedeli. In essa il Frate dalle Stimmate combatté e sconfisse le ripetute tentazioni demoniache che in continuazione lo assalivano”. ” Per tutta questa serie di motivi e tant’altro ancora -concludono Circolo e FdI- pensiamo che i SS Martiri di Venafro e Protettori della Diocesi di Isernia/Venafro meritino le doverose attenzioni della Curia Diocesana a custodia di tali luoghi di culto di prim’ordine, giusta la plurimillenaria fede popolare”. Intanto a Venafro si attendono con ansia le imminenti decisioni in merito da parte della Provincia Monastica di Sant’Angelo e San Padre Pio che a giorni dovrebbe esprimersi in maniera definitiva. In effetti è nel periodo estivo che avvengono conferme ed avvicendamenti di Frati nei singoli conventi della Provincia Monastica, nonché conferma o meno di aperture o chiusure dei siti religiosi. Nei giorni scorsi a Venafro, una volta diffusasi la notizia della possibile chiusura del convento cittadino, si erano manifestate tante proteste sul web, preannunciando anche precise prese di posizioni popolari. Vicenda perciò di massima attualità, con interventi anche di settori dell’ ambito politico, e che fa tenere il fiato sospeso a tanti. Ne seguiremo gli sviluppi per parteciparli all’opinione pubblica.