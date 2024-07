di Redazione

L’Organizzazione di volontariato MeToo di Agnone promuove il progetto Viva Vittoria Isernia per lanciare un messaggio condiviso per dire NO alla violenza sulle donne, la cui opera finale avvolgerà con una vera e propria “coperta simbolo” Piazza Andrea d’Isernia il 23 e 24 novembre 2024.

Il Consorzio di Libere Imprese unitamente alla propria Consorziata CSS – Cooperativa dei Servizi Sanitari Onlus, da sempre impegnate nel sociale e in iniziative volte alla promozione dei diritti dei più deboli e alla parità di genere, sostengono l’iniziativa promossa da MeToo attraverso la donazione di circa 200 quadrati 50×50 cuciti a maglia o all’uncinetto, realizzati da operatori e beneficiari dei Progetti di accoglienza territoriali appartenenti allo stesso Consorzio.

Il giorno 3 Luglio 2024, alle ore 15:30, si terrà un incontro presso la comunità per minori “Villa Gaia”, sita in Isernia in via Maria di Nazareth, 18 – C.da Signora Rosa, al quale parteciperanno il SAI di Venafro, il SAI MSNA di Sant’Agapito e il SAI di Agnone, oltre che la comunità alloggio per minori ospitante l’evento dove verranno consegnati i quadrati realizzati al Presidente dell’associazione MeToo, Pasqualino De Mattia, soggetto organizzatore di Viva Vittoria Isernia.

Il Presidente del Consorzio di Libere Imprese Liberato Volpe e il Presidente della CSS Quintiliano Chiacchiari auspicano che iniziative come questa possano smuovere la coscienza e la sensibilità di ognuno per il raggiungimento di una piena e reale parità di genere senza intingere ulteriormente di rosso piazze e strade.

“La violenza non è forza ma debolezza, né mai può essere creatrice di cosa alcuna, ma soltanto distruggerla”- BENEDETTO CROCE