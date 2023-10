di Redazione

Il Presidente Quintino Pallante ha convocato per martedì 31 ottobre, alle ore 9.00, la seduta straordinaria del Consiglio regionale in occasione della Giornata della Memoria.

La Giornata della Memoria è stata istituita con legge regionale del 12 novembre 2003, n. 29, per ricordare l’evento sismico che il 31 ottobre 2002 che causò il crollo della scuola “Jovine” di San Giuliano di Puglia, a seguito del quale persero la vita 27 alunni e la loro insegnante.

La stessa legge prevede che il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio regionale si riunisca in seduta straordinaria per fare memoria di quegli eventi e svolgere riflessioni e approfondimenti sui temi della protezione civile, della prevenzione, della sicurezza ed in generale del mondo dell’infanzia.