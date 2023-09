di Ufficio stampa Consiglio regionale

IL PRESIDENTE PALLANTE: 70 ANNI DI VITA POLITICA PASSATI A SERVIRE IL PROPRIO PAESE E LE ISTITUZIONI CHE LO RAPPRESENTANO

Campobasso, 26 settembre 2023 – Aprendo i lavori del Consiglio regionale il Presidente Quintino Pallante, a nome di tutta l’Assemblea ha così ricordato la figura del Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, scomparso in questi giorni.

“Colleghi,

come sapete proprio in queste ore si svolgono i funerali di stato del Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano.

Una personalità politica complessa e poliedrica, quella del Presidente Napolitano, basata su valori e principi forti che lo hanno portato, nella sua lunga testimonianza istituzionale, a combattere tante battaglie nel Partito Comunista prima, e a servire, poi, il Parlamento italiano e quello europeo, dunque il Governo nazionale e per ben due volte la Presidenza della Repubblica. 70 anni di vita politica e istituzionale vissuti sempre con pienezza di idee, profondità di prospettiva, ampiezza di vedute, capacità di sintesi e operatività decisionale. 70 anni passati a servire il proprio paese e le istituzioni che lo rappresentano.

Giorgio Napolitano ha ricevuto, nella sua lunga testimonianza, apprezzamento e condivisioni. Non sono mancate le critiche che sempre accompagnano chi agisce e decide, e che non certo lo hanno trattenuto dal portare avanti quanto si era prefisso in ossequio a ciò che credeva giusto e positivo per l’Italia e per gli italiani. Alla storia, supremo giudice, affidiamo l’arduo giudizio di un uomo che ha ricevuto l’affetto di tanti compagni di viaggio e il rispetto dei suoi avversari, fornendo nel suo lungo e variegato impegno, un contributo a questo nostro Paese e con esso all’Europa intera.

Onorando la sua abnegazione per le istituzioni e per la vita parlamentare, abbiamo inteso continuare a svolgere il compito che ci affida quella Costituzione che il Presidente Napolitano ha avuto il compito di costudire e preservare. Siamo dunque, qui, oggi, ad esaminare e votare importanti provvedimenti di immeditato impatto sul futuro dell’Ente regione e con esso del Molise intero.

Prima di tutto ciò, però, vi chiederei di alzarci tutti in piedi e osservare insieme un minuto di silenzio in onore del Presidente Giorgio Napolitano e del servizio che ha prestato all’Italia nei tanti anni del suo impego politico e istituzionale”.