Presieduto dal Presidente Salvatore Micone è tornato a riunirsi in mattinata il Consiglio regionale per la terza giornata della sessione di Bilancio. I Consiglieri, al fine di garantire il distanziamento sociale, come previsto dall’Ufficio di Presidenza e dalla Conferenza Capigruppo, hanno partecipato ai lavori dell’Assise in parte in videoconferenza e in parte con la presenza in Aula.

Il Consiglio ha ripreso l’esame della proposta di legge n. 119, concernente la “Legge di stabilità regionale anno 2020”, di iniziativa della Giunta regionale, iniziata nella seduta di ieri e terminata a tarda notte. In quella seduta la pdl n. 119 era stata illustrata dal relatore e Presidente della I Commissione permanente, Andrea Di Lucente. Sul testo originale della Legge di stabilità 2020 erano stati presentati, da maggioranza, minoranza e dalla Giunta regionale, 20 emendamenti, 65 subemendamenti e 2 ordini del giorno collegati.

Tra la giornata di ieri e quella di oggi l’Assemblea ha approvato un ordine del giorno collegato alla pdl 119 (di cui si darà conto in seguito), l’articolato del testo normativo proposto dalla Giunta e alcuni, tra emendamenti e subemendamenti, che hanno previsto l’aggiunta di un ulteriore articolo con una serie di previsione ulteriori. Talune proposte emendative, invece, sono state ritirate dai proponenti o dichiarate decadute. Sempre nella seduta di ieri si era svolto il dibattito generale sulla proposta di legge, quindi le dichiarazioni di voto su ogni singolo articolo o emendamento in esame.

In entrambi i dibattiti avevano preso la parola i Consiglieri Fanelli, Facciolla, Manzo, Primiani, De Chirico, Greco, Nola, A. Romagnuolo il Sottosegretario Pallante e il Presidente della Giunta regionale Toma. Nella seduta di oggi sono continuate le dichiarazioni di voto sugli emendamenti ancora da valutare e sull’intero testo della Legge di Stabilità 2020. Hanno preso la parola i Consiglieri Greco, Iorio, Primiani, Fontana, Di Lucente, Manzo, Fanelli, Iorio, Facciolla, il Sottosegretario Pallante e il Presidente della Giunta Toma. Il provvedimento, quindi, è stato approvato dall’Assemblea consiliare con 12 voti favorevoli, 8 contrari e 1 astenuto.

In particolare la Legge di Stabilità 2020 approvata dall’Assise consiliare prevede, ai fini del

conseguimento della stabilità dell’Ente Regione, tanto il rifinanziamento di una serie di leggi regionali quanto le modificazioni ai testi di altra normativa.

Tra le maggiori novità introdotte dalla Legge di Stabilità vi sono:

La modifica all’articolo 2, comma 2, della legge regionale 19 ottobre 2012, n. 22, “Disposizioni urgenti per la liquidazione ed estinzione delle Comunità Montane”. La proposta interviene in merito alla possibilità per la Regione di favorire la copertura di posti liberi e disponibili negli organici di enti locali, associazioni di comuni ed altre amministrazioni pubbliche regionali, con personale proveniente dalle soppresse Comunità Montane, portando il periodo di validità della disposizione da sette a otto esercizi successivi all’entrata in vigore della legge, al fine di uniformare il riordino complessivo in tema di funzioni e di esercizio associato.

L’indicazione per il triennio 2020-2022, dei fondi di dotazione degli enti dispendenti dalla Regione, con la previsione dell’erogazione in due rate semestrali anticipate all’inizio di ciascun periodo.

L’autorizzazione alla Giunta Regionale a definire eventuali azioni di ristrutturazione dei mutui attualmente in essere, al fine di pervenire al contenimento del costo dell’indebitamento regionale, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico della stessa Regione.

La proposizione di un piano di valorizzazioni e alienazioni immobiliari e l’elenco dei beni immobili soggetti a valorizzazione e/o alienazione.

Tra i beni non più ritenuti strategici vi sono:

la sede della Regione a Roma per una stima di 1.200.000,00 euro; particelle costituite da Terreni ex-Interporto, località Marinelle per un valore di 6 milioni di euro; il Complesso ex Frigomacello Consorti le del Molise ed ex-Centrale del Latte, località Santa Maria de Foras per un ammontare di 5 milioni di euro. La stima complessiva di introiti da ottenere dal piano di alienazione che viene autorizzato attraverso questo articolo della proposta di legge e di euro 13.624.718,45.