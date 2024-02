di Redazione

Il Consiglio Regionale nella seduta di questa mattina ha approvato all’unanimità una mozione sottoscritta da tutti i Consiglieri regionali di maggioranza e di minoranza, per il sostegno della candidatura della città di Agnone a Capitale italiana della Cultura 2026.

L’iniziativa è stata presentata all’Aula dal primo firmatario Consigliere Andrea Greco, sono seguiti gli interventi dei Consiglieri Salvatore, Gravina, Cofelice, Niro, Romano, dell’Assessore al Turismo Micone e del Presidente della Giunta regionale Roberti. In particolare, con l’atto assunto, il Consiglio regionale prende atto che, con il dossier dal titolo “Agnone 2026: Fuoco, dentro. Margine al centro”, la città di Agnone si è posizionata tra le dieci finaliste per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2026, assicurando prestigio e riconoscibilità per l’intera regione Molise e producendo, nel contempo, significativi flussi turistici e economici. La presenza di Agnone tra le dieci città finaliste -si rileva ancora nella parte motiva dell’atto di indirizzo assunto dall’Assemblea legislativa- equivale alla candidatura di un’intera regione non solo retoricamente ma effettivamente. Una candidatura -si rileva ancora- pensata e maturata nel quadro di un processo di rigenerazione territoriale e di sviluppo sostenibile di una città che si pensa come riferimento ed esempio di quel margine dell’Italia, quell’osso del paese contrapposto alla polpa delle coste e delle grandi città metropolitane che oggi vengono sinteticamente indicate come aree interne. Di qui l’impegno che l’Assise regionale conferisce al Presidente della Giunta regionale affinché provveda: