di Redazione

Campobasso, 20 dicembre 2023 – Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la Proposta di legge regionale n. 14, di iniziativa della Giunta regionale, concernente “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Molise per l’anno 2024”. L’iniziativa legislativa prevede, ai fini di assicurare la continuità amministrativa della Regione Molise attraverso l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio regionale per il 2024 dal prossimo 1° gennaio e sino all’entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 e comunque entro e non oltre il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011. Sono intervenuti per esprimere la propria posizione ed evidenziare le singole determinazioni di voto i Consiglieri Fanelli, Greco, Romano e l’Assessore al Bilancio Cefaratti.