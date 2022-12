La storia di questo “angolo di mondo tra cielo e terra” in realtà ha inizio circa 2.500 anni fa, quando la civiltà sannita decise di realizzare proprio nelle immediate vicinanze dell’attuale borgo di Pietrabbondante il proprio centro religioso e sociale più importante. A memoria perenne di tale avvenimento storico, Pietrabbondante possiede oggi la più pregevole area archeologica del mondo italico, il Santuario della Nazione Sannitica, che si estende su un declivio del monte Caraceno e domina un vasto comprensorio dell’Alto Molise. Il complesso monumentale, afferente al Ministero della Cultura, custodito e aperto regolarmente al pubblico, costituisce nell’ambito regionale uno dei maggiori fulcri di interesse per i visitatori italiani e stranieri. Per gli aspetti storici, istituzionali, religiosi, linguistici e artistici, le nostre conoscenze sul Sannio antico si basano infatti in grande misura sulle testimonianze archeologiche restituite dagli scavi di Pietrabbondante. Il sito comprende un esempio di raffinata e rara architettura ellenistica, un teatro costruito in pietra da taglio, conservato assai meglio di quelli della stessa epoca esistenti in Grecia e in Italia. Restaurato in anni recenti con la ricomposizione degli elementi smembrati rinvenuti nel corso dello scavo, il monumento ha integralmente riacquisito i caratteri formali originali nella cavea e negli archi di accesso all’orchestra. Vi si tengono annualmente rappresentazioni di teatro classico e contemporaneo, le quali hanno contribuito a diffonderne l’immagine, rendendo Pietrabbondante sede ambita anche per sperimentazioni teatrali di avanguardia. Il sito archeologico, caratterizzato da resti monumentali in un contesto naturale ricco di specie vegetali antiche e di fauna selvatica, configura uno straordinario paesaggio storico. L’intero complesso si sviluppa su uno spazio di circa 15 ettari, a circa mille metri di altitudine, e si apre sulla vastissima prospettiva di alture e paesi arroccati in successione verso un lontano orizzonte.

Tre maestosi rilievi di origine calcarea affiorano dal terreno, sovrastano le case e disegnano una inconfondibile sagoma (Skiline) riconoscibile da ogni dove: Le Morge. Dalla sommità di una di esse, la Morgia del Castello, è possibile scoprire diversi paesi, perdersi in vedute e paesaggi mozzafiato e addirittura vedere il mare nelle giornate serene. Questo piccolo Borgo, dove il vento è il padrone e scandisce le giornate, è affascinante anche per la sua posizione alle falde del monte Caraceno: una cupola verdeggiante piena di natura silente ed incontaminata con distese di boschi e un’ampia biodiversità floristica e arborea, che sulla sua cima, protegge e conserva resti megalitici di fortificazioni sannitiche.

Il Tar ha rigettato il ricorso principale, provvedendo, per l’effetto, alla dichiarazione di improcedibilità sia del ricorso incidentale proposto dal Comune di Pietrabbondante per sopravvenuta carenza di interesse, sia del ricorso incidentale proposto in via subordinata dal ricorrente principale. I

Sta di fatto che il Comune dei Castel del Giudice ha promosso ricorso la TAR ravvisando l’illegittimità degli atti procedurali, in quanto, da un lato, non avrebbe potuto essere ammessa la candidatura del Comune di Pietrabbondante, dall’altro, la valutazione del relativo progetto sarebbe stata erronea;

Con determinazione direttoriale n. 3 del 24.1.2022, l’Amministrazione regionale ha emanato il relativo avviso pubblico, con fissazione del termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte dei Comuni per il giorno 15.2.2022;

Con Deliberazione n. 21 del 21.01.2022, concernente il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – M1C3 Turismo e Cultura – Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi” – Linea di Azione A”, la Giunta Regionale del Molise ha recepito le Linee di indirizzo di cui alla nota del Ministero della Cultura del 9.12.2021, nonché ha approvato l’Avviso pubblico rivolto ai Comuni del Molise per la “Manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di un progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono o abbandonati, caratterizzati da un indice di spopola-mento progressivo rilevante”;

– nell’allegato B, recante il modulo per la manifestazione di interesse, la necessità di indicare, tra l’altro, il “Numero unità abitative (di norma non superiore a 300)

– nella sezione deputata alla definizione dei criteri per la selezione, che “La Commissione appositamente nominata verificherà in primis la sussistenza dei requisiti di ammissibilità che sono riconducibili a: […] requisiti del borgo secondo la definizione contenuta nelle linee guida. A tal fine il borgo candidato dovrà necessariamente avere una percentuale del patrimonio edilizio in abbandono almeno pari al 30%, un numero di unità immobiliari residenziali non superiore a 300, avere un tasso di diminuzione della popolazione residente negli ultimi 20 anni almeno pari al 8% (la percentuale deve essere calcolata su dati ufficiali ISTAT al 01/01/2001 vs 01/01/2021) …”, con la precisazione che soltanto le candidature ritenute ammissibili sarebbero state oggetto di valutazione;

– nella sezione deputata all’individuazione dei requisiti della proposta progettuale che i requisiti del borgo storico dovevano essere quelli dell’“Insediamento o nucleo storico che ha mantenuto la riconoscibilità della sua struttura insediativa storica e la continuità dei tessuti edilizi storici e che presenta consistenti porzioni del patrimonio edilizio in abbandono. Nel caso di piccoli e piccolissimi comuni il borgo oggetto di intervento potrà coincidere con il centro urbano del territorio comunale mentre, nelle realtà comunali più grandi, per borgo è da intendersi un nucleo storico, prevalentemente isolato e/o separato dal centro urbano e pertanto non coincidente con il centro storico o porzioni di esso. Ai fini della selezione del borgo va fatto riferimento al numero delle unità immobiliari residenziali dello stesso, le quali, di norma, non devono essere superiori alle 300 unità”;

– nella sezione deputata alla definizione dei soggetti beneficiari e dell’oggetto della candidatura, che “per borghi si intendono i piccoli insediamenti storici che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa storica e la continuità dei tessuti edilizi storici; nel caso di piccoli e piccolissimi comuni possono coincidere con il centro urbano del territorio comunale, mentre in tutti gli altri casi, sono da intendersi come nuclei storici prevalentemente isolati e/o separati rispetto al centro urbano e pertanto non coincidenti con il centro storico o porzioni di esso. Ai fini della identificazione del borgo va fatto riferimento al numero delle unità immobiliari residenziali dello stesso che devono essere, di norma, non superiore alle 300 unità”;

riferimento all’ “insediamento o nucleo storico che ha mantenuto la riconoscibilità della sua struttura insediativa storica e la continuità dei tessuti edilizi storici e che presenta consistenti porzioni del patrimonio edilizio in abbandono”, precisando, da un lato, che “nel caso di piccoli e piccolissimi comuni il borgo oggetto di intervento potrà coincidere con il centro urbano del territorio comunale mentre nelle realtà comunali più grandi per borgo è da intendersi un nucleo storico, prevalentemente isolato e/o separato dal centro urbano e pertanto non coincidente con il centro storico o porzioni di esso”; dall’altro, che “ai fini della selezione del borgo va fatto riferimento al numero delle unità immobiliari residenziali dello stesso (di norma non superiore alle 300 unità)”.

Le linee di indirizzo ministeriali nell’illustrare la linea di Azione A (progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati), hanno accolto un’apposita definizione di “borghi”, facendo riferimento ai “piccoli insediamenti storici che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa storica e la continuità dei tessuti edilizi storici; nel caso di piccoli e piccolissimi comuni possono coincidere con il centro urbano del territorio comunale mentre in tutti gli altri casi sono da intendersi come nuclei storici prevalentemente isolati e/o separati rispetto al centro urbano e pertanto non coincidenti con il centro storico o porzioni di esso”;

Nonostante il dato indicativo della locuzione indicativa “di norma” indicato dalle linee ministeriali, nella sezione dell’avviso pubblico delle Regine Molise, deputata alla definizione dei criteri per la selezione del progetto, per il Consiglio di stato (d’ora in poi CdS) il requisito riferito al numero delle 300 unità immobiliari residenziali, contraddittoriamente e confusamente individuato dalla Regione nonostante il richiamo espresso alle linee ministeriali, non soltanto costituiva apposito criterio selettivo, ma richiamava un preciso parametro numerico da rispettare ai fini dell’ammissibilità della candidatura. Di conseguenza per il CdS il Comune di Pietrabbondante, non rispettando un requisito posto a pena di inammissibilità della candidatura, dato dal numero massimo di unità immobiliari residenziali pari a 300, avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura.

– il Comune di Castel del Giudice, che a differenza di tutti i comuni partecipanti aveva fatto una perimetrazione del borgo, ritiene che una tale locuzione non potesse, comunque, impedire la configurazione di una clausola escludente, tenuto conto anche del fatto che la relativa espressione non era riprodotta nella sezione dell’avviso pubblico deputata all’individuazione dei criteri di selezione.

espressione, il requisito in esame non fosse escludente, risultando ammissibili

Con il primo motivo di appello incidentale il Comune di Pietrabbondante deduce che il Comune dei Castel del Giudice, al fine di poter rientrare nelle 300 unità abitative, avrebbe effettuato un l’illegittima perimetrazione del Borgo, in violazione del paragrafo 4 delle linee di indirizzo, sulle modalità attuative dell’intervento 2.1, in relazione alla nozione di borgo rilevante ai fini del finanziamento in contestazione.

Secondo tali linee ministeriali, a fronte di comuni dalle piccole o piccolissime

dimensioni, il borgo “andrà a coincidere con l’intero centro urbano” mentre per i comuni dalle più grandi dimensioni occorrerebbe avere riguardo ai nuclei storici prevalentemente isolati e/o separati rispetto al centro urbano e pertanto non coincidenti con il centro storico o porzioni di esso.

Per l’effetto, essendo il Comune di Castel del Giudice un comune dalle piccole o piccolissime dimensioni, non sarebbe stato possibile effettuare perimetrazioni interne al centro urbano.

Di contro, il Comune di Castel del Giudice avrebbe operato una siffatta perimetrazione – ciò, per superare talune criticità derivanti dall’asserita carenza dei criteri selettivi riferiti al numero di abitazioni residenziali, alla percentuale di immobili in stato di abbandono e al tasso di diminuzione della popolazione residente negli ultimi 20 anni –, in tale modo violando le linee guida del Ministero e la lex specialis della procedura in contestazione.

Per il CdS perché il borgo possa essere perimetrato nell’ambito del centro urbano, occorre che emerga un’area territoriale autonomamente riconoscibile in ragione di una propria struttura insediativa storica e della continuità dei suoi tessuti edilizi storici: soltanto in tali ipotesi, infatti, è possibile individuare un borgo suscettibile di autonoma considerazione, in quanto prevalentemente isolato e/o separato rispetto alla rimanente parte del territorio comunale, come tale integrante gli estremi dell’insediamento storico della relativa comunità locale.

Ove, invece, non sia ravvisabile una tale cesura nei tessuti edilizi comunali – non essendo distinguibili i tessuti storici da quelli moderni, stante una progressiva e continua evoluzione dell’insediamento locale, tale da impedire la precisa individuazione del suo perimetro storico e originario – a fronte di piccoli e piccolissimi comuni, il borgo storico non potrebbe che coincidere con l’intero

centro urbano.

Alla luce di tale considerazione, per il CdS il primo motivo di appello proposto dal Comune di Pietrabbondante, se è infondato nella parte in cui predica una circostanza -la necessaria coincidenza (nei Comuni piccoli o piccolissimi) del borgo storico e del centro urbano – smentita dalla lex specialis della procedura, deve essere accolto nella parte in cui deduce un’illegittimità dell’operato amministrativo, per avere la Commissione di valutazione, da un lato, espressamente riscontrato alcuni elementi di continuità tra la porzione di territorio costituente il borgo candidato dal Comune di Castel del Giudice e le altre parti del tessuto edilizio urbano, dall’altro, ammesso la candidatura del relativo concorrente, nonostante la lex specialis imponesse una precisa perimetrazione del borgo storico come area prevalentemente isolata e/o separata dal resto del centro urbano, suscettibile di autonoma considerazione ai fini selettivi.

Per i giudici tale modus procedendi non può ritenersi immune dai vizi di legittimità censurati dall’appellante incidentale, non comprendendosi per quali ragioni la Commissione di valutazione, a fronte di un Comune comunque caratterizzato dalle piccole dimensioni (anche in ragione del numero di abitanti attualmente residenti, pari a 318, per come dichiarato dal Comune nel modulo per la manifestazione di interesse), abbia ritenuto correttamente perimetrato un borgo storico in relazione al quale, tuttavia, “si riscontrano alcuni elementi di continuità della porzione di territorio identificata come borgo con altre parti del tessuto edilizio urbano” (scheda di valutazione del 3.3.2022).

Per i giudici, la presenza di tali elementi di continuità, anziché condurre ad una valutazione (peraltro, perplessa) di apparente conformità ai requisiti di ammissibilità (“la perimetrazione sembra rispondere ai requisiti”, come riportato nella scheda di valutazione del 3.3.2022), avrebbe dovuto determinare, in assenza di una diversa motivazione da rendere all’esito di un’adeguata istruttoria, un giudizio negativo, non facendosi questione di un nucleo storico autonomo, prevalentemente isolato e/o separato dalla parte rimanente del tessuto edilizio urbano.

In buona sostanza per i giudici una volta che la Commissione ha rilevato che il comune di Castel del Giudice ha fatto una perimetrazione del borgo e avendo “riscontrato alcuni elementi di continuità della porzione di territorio identificata come borgo con altre parti del tessuto edilizio urbano” (scheda di valutazione del 3.3.2022) avrebbe dovuto escludere il Comune di Castel del Giudice.

E difatti per il Consiglio di Stato la decisione assunta in sede amministrativa risulta, dunque, inficiata da un difetto di istruttoria e di motivazione, non emergendo le ragioni per cui i rilevati elementi di continuità tra l’area perimetrata dal Comune e le altre parti del tessuto edilizio urbano fossero, comunque, compatibili con il frazionamento del centro urbano.

Alla stregua delle considerazioni svolte, il primo motivo di appello incidentale deve essere accolto, nella parte in cui tende a valorizzare una contraddittorietà dell’azione amministrativa, per avere la Commissione di valutazione, da un lato, rilevato elementi di continuità tra l’area perimetrata come

borgo storico e la parte rimanente del tessuto edilizio urbano; dall’altro, ritenuto sussistenti i presupposti per la configurazione del borgo storico; ciò, senza specificare le ragioni per cui i rilevati elementi di continuità fossero compatibile con l’emersione (nell’ambito del centro urbano) di un’area territoriale autonoma, prevalentemente separata o isolata rispetto al rimanente territorio comunale, configurante l’insediamento storico della comunità locale.

Per il Consiglio di Stato l’Amministrazione regionale, nella fase di riedizione del potere, dovrà riesaminare la candidatura del Comune di Castel del Giudice, provvedendo, all’esito di un’adeguata istruttoria, all’adozione di una motivata decisione che dia conto dell’integrazione o meno dei requisiti del borgo storico in relazione all’area perimetrata dall’odierno appellante principale. Tale decisione influirà sui criteri di selezione della candidatura (numero di unità immobiliari residenziali, percentuale del patrimonio edilizio in abbandono e percentuale di spopolamento), che dovranno essere computati in relazione all’intero centro urbano, ove non sia possibile individuare una porzione territoriale (nell’ambito del centro urbano) dotata dei requisiti propri del borgo storico.