La decisione del Governo, su proposta di Calderoli. Il provvedimento giudicato in contrasto con la normativa statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici

CAMPOBASSO. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha deliberato di impugnare la legge della Regione Molise n. 27 del 31 dicembre 2022, concernente il ‘Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2021’.

L’impugnativa del Governo, su un provvedimento così importante, in quanto “talune disposizioni si pongono in contrasto con la normativa statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, violando l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione”.