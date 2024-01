di Redazione

Ha illustrato all’Aula il provvedimento il Relatore, Consigliere Roberto Di Baggio. Sono seguiti gli interventi per esprimere la propria posizione a riguardo e la conseguente determinazione di voto, i Consiglieri Salvatore, Greco, Fanelli, Romano, Primiani, Gravina, Facciolla il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale Niro, l’Assessore Cefaratti, l’Assessore e Vicepresidente della Giunta Di Lucente e il Presidente della Regione Roberti, che ha concluso il dibattito.

Il Relatore Di Baggio ha ricordato come l’iter per la stesura del Piano ebbe inizio nel 2018, con l’approvazione delle Linee Guida per la redazione del nuovo Piano dei Trasporti a seguito dell’Accordo con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Successivamente, a causa dell’emergenza Covid, è stata disposta la proroga della convenzione. Nella primavera 2021 sono stati approvati, con deliberazione della Giunta regionale, gli elaborati del Piano, che è sato quindi sottoposto a procedura VAS. Procedura che si è conclusa positivamente lo scorso 31 gennaio 2023, alla quale è seguita l’approvazione definitiva del Piano da parte della Giunta regionale con l’assunzione di apposita deliberazione n. 46 del 24 febbraio 2023.