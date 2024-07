di Redazione

Questa mattina abbiamo assistito all’insediamento del Consiglio Comunale di Campobasso caratterizzato essenzialmente dalla presenza della minoranza consiliare di centrosinistra sostenuta, purtroppo, da due consiglieri comunali eletti nel centrodestra. Uno di questi, il consigliere Varra Giovanni, pur non tesserato con il Partito, e stato eletto nella lista di FdI. Ricordo che Fratelli d’Italia è un Partito nel quale alcuni valori e comportamenti rappresentano la guida essenziale per chi è iscritto o si avvicina al Partito. Al contrario oggi abbiamo assistito al tradimento politico ed alla negazione di quei valori portanti da parte di chi ha utilizzato il nostro simbolo solo per fini ed interessi personali. Pertanto il consigliere Varra non rappresenta in alcun modo FdI ed è da considerarsi fuori dal Partito e dal gruppo comunale di FdI.