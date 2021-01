di Redazione politica

Con l’accusa di malversazione ai danni lo Stato, il consigliere regionale Andrea Di Lucente è stato rinviato a giudizio.

Secondo le prime indiscrezioni sembrerebbe che il consigliere eletto nelle fila dei Popolari per l’Italia avrebbe percepito nel 2012 finanziamenti europei relativamente ai fondi POR-FESR 2007 – 2013 che non avrebbe destinato alle finalità delle iniziative per cui avrebbe percepito tali sovvenzioni.

Sembrerebbe che la somma si aggira tra gli 80 e i 150 mila euro.

La notizia apparsa su fonti anonime ha scatenato una serie di reazioni a partire dall’interessato che sulla sua pagina Facebook parla di macchina del fango “che attacca la persona rimestando nel passato e ingigantendo gli episodi”.

Un tentativo di discredito, dice Di Lucente, “per far credere alle persone che non sono autorevole pur di non svelare gli scheletri che – altri – hanno nell’armadio” afferma riferendosi al suo intervento dell’ultimo Consiglio regionale senza però precisare a cosa si riferisce nel particolare.

In un dibattito tutto social però lo stesso consigliere regionale, di fronte alle domande dei cittadini, ha ammesso che la storia descritta con l’uscita della notizia “contiene una serie di inesattezze dove però non posso rispondere visto che sta per iniziare una causa”.

Si tratta di un finanziamento concesso alla Gam Consulting srl a settembre del 2012 con determina numero 108. Un contributo in conto capitale a fondo perduto dell’importo di 118.721,41 euro a titolo di cofinanziamento di un programma di investimento della spesa ammissibile di € 229.455,32, a valere sul POR FESR Molise 2007/2013. Il contributo è stato poi rideterminato a gennaio del 2013 in € 150.521,41.

Contributo poi revocato dalla stessa Regione Molise a maggio 2018 a causa delle indagini della Guardia di Finanza di Isernia.

Una tegola per il governo Toma dove il consigliere Andrea Di Lucente, eletto ad aprile del 2018, ricopre il ruolo di presidente della Prima Commissione e consigliere delegato alla digitalizzazione che sembrerebbe essere anche il maggiore azionista della società Gam Consulting srl, ossia la società che avrebbe percepito i finanziamenti pubblici.

Ora alla Giunta regionale spetta deliberare la costituzione di parte civile della Regione Molise.

La prima udienza dovrebbe andare in scena agli inizi di marzo.