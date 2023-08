di T.A.

ENNESIMO EVENTO MUSICALE AL CENTRO COMMERCIALE “LA MADONNELLA” DI VENAFRO COL CONCERTO DI LUCHE’

Si preannuncia altro atteso ed affollato evento musicale per giovanissimi alla zona industriale “La Madonnella” di Venafro. Il 30 settembre prossimo infatti si esibirà al Saturnia Live Fest di Venafro “Luché”, rapper con pseudonimo di Luca Imprudente, produttore discografico italiano ed ex componente del gruppo musicale hip hop Co’ Sang. Un concerto che già sta facendo il pienone di consensi da parte dei più giovani con l’acquisto preventivo dei biglietti d’accesso all’evento. Tra i successi musicali più famosi ed ultimi del rapper campano si ricorda “Non abbiamo età”, certamente presentata alla ”Madonnella” di Venafro per la gioia dei giovanissimi che si preannunciano in arrivo da Molise, Abruzzo, Campania e Lazio.

