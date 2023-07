“Disisradio diffusioni sonore” di Isernia per farsi apprezzare dal grande pubblico della musica sul web.

Una radio impegnata a diffondersi e farsi apprezzare dal grande pubblico che naviga sul web. E’ di “Disisradio diffusioni sonore” di Isernia che si sta scrivendo, la quale ha fatto pervenire alle redazioni dei giornali regionali apposito comunicato per presentarsi e proporsi. Ospitiamo di seguito il testo pervenuto a firma di “Disisradio diffusioni sonore” perché siano i diretti protagonisti ad illustrare quanto in essere. In allegato il testo dell’emittente.