di Tonino Atella

Non tutti gradiscono però, temendo assembramenti e pericoli di contagi da covid nonché perdite economiche.

Novità domani sera a Venafro per la finalissima degli Europei di calcio Italia/Inghilterra in programma domenica sera alle h 21.00.Il Comune ha deciso infatti d’installare un maxischermo lungo le storiche Scalinatelle di via Cuoco che collegano il centrale Corso Campano col rione Mercato per consentire a tanti di assistere tutti assieme e via cavo alla finalissima degli Europei di calcio tra italiani ed inglesi. A darne notizia lo stesso Sindaco Ricci che su fb ne ha informato la cittadinanza, asserendo che l’iniziativa del maxischermo vuole essere un portafortuna per i colori azzurri. Sul tema molti tra i venafrani che di solito frequentano fb hanno commentato con giudizi assai variegati e diversi. Non sono mancati i favorevoli al maxischermo di domenica sera alle Scalinatelle plaudendo all’iniziativa municipale affinché vittoria sia. Parimenti però tanti hanno espresso contrarietà, ritenendo che ci potrebbero essere pericoli di contagi a seguito degli assembramenti. “Per l’imminente Festa della Madonna del Carmine -asseriscono gli organizzatori di tale evento popolare-non è stata autorizzata la solenne Processione del 16 luglio per evitare assembramenti e pericoli di sorta, come pure sono state imposte precise restrizioni per il II° Concerto alla Vergine della stessa serata. Poi però il Comune di Venafro procede all’installazione del maxischermo alle Scalinatelle per la finale Italia/Inghilterra con potenziali premesse di assembramenti e pericoli conseguenti. Non siamo in presenza di due pesi e due misure per nulla concilianti?”. Quindi maxischermo/si e maxischermo/no alle Scalinatelle per la finale europea di domani, mentre anche i titolari dei bar del Corso non concordano affatto con l’iniziativa municipale in quanto toglierebbe loro clienti e quindi lavoro ed entrate economiche. Chiudiamo ricordando che, ed è notizia di ieri, a Roma è stato vietato il maxischermo al Foro Italico sempre per la finale in questione al fine di evitare pericoli di sorta.