L’amministrazione comunale di Termoli è vicina alle popolazioni colpite dal sisma del 14 e 16 agosto 2018 e ha deciso di organizzare unitamente all’amministrazione di Guglionesi, una Sagra del pesce per le persone attualmente ospitate nella tendopoli. L’evento è previsto per venerdì 24 agosto e, oltre alla cena, ci sarà anche l’animazione di Mago Peppe e Mago Checco per tutti i bambini della tendopoli. Si sta procedendo in queste ore alla organizzazione dell’evento.