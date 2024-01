La notizia arriva a distanza di quasi un mese dall’assunzione, a chiamata diretta, del figlio della vice presidente del Consiglio regionale Stefania Passarelli al Consorzio di Bonifica di Venafro. Il 2023 sembra sia terminato con il reclutamento dei parenti di chi guida la Regione Molise.

Questa volta, utilizzando la graduatoria della selezione pubblica del Comune di Vasto, il Comune di Santa Maria del Molise ha assunto dal 1 dicembre 2023 nel la moglie di Salvatore Micone assessore della Regione Molise in quota FDI ruolo di messo notificatore.

A sancirlo è il decreto numero 7 del sindaco del paese molisano, Michele Labella, che il 18 dicembre 2023 ha ritenuto di dover incaricare per lo svolgimento delle attività di notificazione e comunicazione, altro dipendente qualificato del Comune rispetto al professionista già incaricato nel 2021, in modo da garantire il regolare svolgimento del servizio di che trattasi. Così il sindaco Labella nomina MESSO NOTIFICATORE la

Sig.ra Giagnacovo Cristina, moglie appunto dell’assessore regionale all’Agricoltura, digitalizzazione, sport turismo e cultura, il meloniano Salvatore Micone. “con decorrenza immediata e fino a revoca del presente decreto”.

L’operazione è partita il 20.09.2023 quando con delibera di Giunta comunale numero 62 è stato approvato il piano occupazionale per l’anno 2023/2025 ed è stata prevista la copertura di n. 1 posto, dell’Area Amministrativo – Contabile e profilo professionale istruttore amministrativo ex pos. ec. c1- area amministrativo contabile anche con funzione di messo notificatore presso il Servizio/Ufficio Amministrativo – Contabile, attraverso selezione pubblica. Il 17 ottobre 2023 con determina numero 64 è stato approvato

l’avviso di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto, dell’Area Amministrativo – Contabile e profilo professionale istruttore amministrativo ex pos. ec. c1- area amministrativo contabile anche con funzione di messo notificatore, presso il Servizio/Ufficio Amministrativo – Contabile.

Successivamente con altra delibera di Giunta, la numero 86 del 21 novembre scorso, il Comune di Santa Maria del Molise approva uno “schema di accordo tra il comune di Santa Maria del Molise (IS) ed il comune di Vasto (CH) per l’utilizzo della graduatoria approvata e vigente del concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di un unità profilo professionale istruttore amministrativo ex pos. ec. c1- area amministrativo contabile anche con funzione di messo notificatore”.

Nella graduatoria del Comune di Vasto la moglie dell’assessore regionale del Molise era collocata al posto numero 22, come si legge nella determina del Comune di Santa Maria del Molise numero 72 del 30 novembre 2023.

Il Comune di Santa Maria del Molise, con i suoi 643 abitanti, (dati Istat al 1 gennaio 2023) pare sia politicamente molto vicino al centrodestra con l’83,2%, e in particolare all’assessore Micone e al partito di Fratelli d’Italia. Alle ultime regionali infatti FDI ha avuto il 52,79% dei voti e l’assessore regionale Micone è stato il primo eletto con 106 voti di preferenza.

Redazione