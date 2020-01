Il Comune di Roccamandolfi con delibera di giunta comunale n°5 del 23/01/2020, ha deciso di sostenere, senza condizione alcuna e in maniera forte e decisa la candidatura di Isernia come “Capitale Italiana della Cultura” per l’anno 2021.

Le città che hanno manifestato il proprio interesse devono presentare entro il 2 marzo i propri dossier di candidatura, che poi verranno esaminati da una giuria di 7 esperti per arrivare entro il 30 aprile ad una prima scrematura di un massimo di 10 progetti finalisti da invitare in audizione. La citta Capitale Italiana della Cultura 2021 verrà scelta entro il 30 giugno, quando la giuria indicherà pubblicamente al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo la candidatura più idonea da formalizzare con delibera del Consiglio dei Ministri. L’Amministrazione comunale crede da sempre, afferma il sindaco di Roccamandolfi Giacomo Lombardi, che la cultura rappresenti uno di quei settori strategici e fondamentali per la crescita ed il riscatto dei nostri territori.

La candidatura della città di Isernia, continua Lombardi, deve essere la candidatura di una intera provincia e di una intera regione, che insieme vogliono alzare l’asticella dei propri obiettivi per il raggiungimento di traguardi ambiziosi. A prescindere da quello che sarà il risultato finale, conclude Lombardi, la candidatura di Isernia, rappresenta sicuramente un momento di forte e sana consapevolezza delle enormi potenzialità, ad oggi ancora inespresse, che il nostro territorio possiede, ma allo stesso tempo deve anche rappresentare un momento di seria e profonda riflessione, scevra da pregiudizi di alcun genere, per quelle enormi criticità, che la nostra terra deve superare con una rinnovata lungimiranza politica e con una programmazione strategica di lungo periodo non più rinviabile.