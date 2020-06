L’amministrazione comunale di Roccamandolfi in collaborazione con la scuola dell’infanzia ed il micronido di Roccamandolfi, ha voluto promuovere un progetto volto a sensibilizzare i più piccoli sulla problematica dell’inquinamento ambientale.

Secondo le Nazioni Unite ogni anno più di 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono negli oceani, causando vari tipi di problemi ad animali marini e a isole del Pacifico, e secondo alcune stime se si continua così entro il 2050 nel mare ci sarà in termini di massa più plastica che pesci. Solo nel nostro Paese, ogni anno 8 miliardi di bottigliette finiscono nella spazzatura. Usando una borraccia riutilizzabile, invece, che una nuova bottiglietta ogni giorno, è possibile ridurre il consumo di plastica.

Per questi motivi anche il comune di Roccamandolfi ha aderito alla campagna “PLASTIC FREE” attraverso l’acquisto di borracce in alluminio personalizzate e nominative da distribuire a tutti i bimbi del micronido, della scuola dell’infanzia e della primaria di primo grado. Un modo semplice, ma sicuramente incisivo, per far comprendere a ciascun bambino e non solo, che l’utilizzo di una borraccia “PLASTIC FREE” può e deve rappresentare una vera e propria rivoluzione in termini di impatto ambientale incentivando le nuove generazioni ad una vita eco-sostenibile.