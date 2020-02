Dopo il Comune di Isernia ed il Consiglio provinciale di via Berta, anche il Comune di Roccamandolfi con delibera di giunta n° 15 del 13/02/2020, esprime solidarietà e vicinanza ai lavoratori dello stabilimento della Unilever di Pozzilli.

L’amministrazione comunale di Roccamandolfi – afferma il sindaco di Roccamandolfi Giacomo Lombardi – ritiene con convinzione lo stabilimento di Pozzilli un fiore all’occhiello dell’intero nucleo industriale e dell’intera provincia di Isernia.

Un suo eventuale ridimensionamento o peggio una chiusura, rappresenterebbe un colpo devastante al tessuto sociale di un territorio, già fortemente colpito da crisi aziendali ed economiche negli ultimi anni.

Per queste ragioni – l’amministrazione comunale di Roccamandolfi- auspica, cosi come peraltro sta avvenendo, un coinvolgimento di tutte gli organi istituzionali e di tutte le forze politiche, affinchè in maniera sinergica si possano salvaguardare, in ogni modo, gli attuali livelli occupazionali.

Nonostante le notizie di moderato ottimismo che filtrano in queste ore dai ministeri competenti – conclude Giacomo Lombardi – è fondamentale non abbassare la guardia e tenere un livello di attenzione molto alto.