Finalmente una bella notizia da un ente locale molisano, per l’esattezza dal piccolo Comune Petrella Tifernina, 1038 abitanti nel Campobassano. Notizia tanto bella ed innovativa sotto ogni aspetto da provocare l’interessamento di Rai 1 con la trasmissione pomeridiana ”OGGI é un altro GIORNO”. Ecco la positiva novità, protagonista appunto l’amministrazione comunale di Petrella Tifernina : l’ente locale, prospettandosi l’imminente chiusura dell’unico distributore di carburante in paese, ha deciso di rilevarlo, subentrando nella gestione. In tal modo si è evitato che la “pompa” sparisse, arrecando problemi seri ai residenti motorizzati in fatto di rifornimento di diesel e benzina. Ed apposito avviso, esposto in bella vista al centro del distributore, informa che è il Comune di Petrella Tifernina il nuovo gestore dell’impianto e che per info e quant’altro basta rivolgersi all’ufficio tecnico municipale. Come l’ha presa la gente del posto ? Assolutamente bene sia per il contenimento del prezzo di vendita dei carburanti e soprattutto per non essere rimasta senza “la pompa” in paese, aspetto certamente importante! Ed allora un meritato “Chapeau !” all’amministrazione municipale di Petrella, evidentemente dotata del necessario senso civico e vicina alle problematiche quotidiane dell’intera collettività locale.

1 du 3