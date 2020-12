ALIENAZIONE DI FABBRICATI, TERRENI E RELITTI STRADALI

L’assessore al patrimonio, Emanuela Guglielmi, informa che sul sito web del Comune di Isernia è stato pubblicato l’Avviso riguardante l’alienazione di alcuni fabbricati, terreni e relitti stradali, così come indicati nel piano delle alienazioni e valorizzazioni allegato al DUP, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 dello scorso 17 novembre.

I fabbricati e le porzioni di terreni e/o di relitti stradali da alienare, con i relativi prezzi a base d’asta, sono i seguenti:

1. Porzione di terreno comunale in via Berta, centro abitato, foglio 43 adiacente alla particella 63 (€. 32.103,40);

2. Porzione di suolo cimiteriale comunale in località Castelromano, foglio 23 (€. 5.000,00);

3. Porzione di terreno comunale in via Piave, foglio 41, particella 181 (€. 77.391,45);

4. Terreno comunale in viale 3 Marzo, foglio 80, particella 174 (€. 51.597,00);

5. Terreno comunale in via Macerone, foglio 26, particelle 288-714-508-715 (€. 32.101,20);

6. Porzione di terreno comunale tra corso Risorgimento e via Giovanni XXIII, foglio 75, particella 22 (€. 21.586,00);

7. Porzione di terreno comunale in via Sant’Ippolito, foglio 50, particelle 132-776 (€. 8.000,00);

8. Fabbricato per civile abitazione in vico Storto Ciro Marilli n. 5, foglio 54, particella 124 sub 3 (€. 27.330,66);

9. Fabbricato per civile abitazione in corso Marcelli n. 82, foglio 55, particella 212 sub 1 (€. 17.569,44);

10. Fabbricato per civile abitazione in corso Marcelli n. 84, foglio 55, particella 215 sub 3 (€. 7.483,14);

11. Porzione di terreno in località Conocchia, foglio 24, relitto stradale (€. 1.800,00);

12. Terreno sito tra viale 3 Marzo e zona San Lazzaro, foglio 80, particelle 376-377 (€. 62.145,72);

13. Terreno comunale in via Bellini, foglio 43, particella 18 (€. 64.970,60).

Entro il prossimo 31 dicembre, gli interessati potranno far pervenire le manifestazioni d’interesse al Comune di Isernia, Settore Tecnico, Servizio Patrimonio, in piazza Michelangelo.

La compravendita dovrà avvenire mediante atto pubblico, a titolo oneroso, secondo le modalità di cui al Regolamento per l’alienazione dei beni immobili del Comune di Isernia, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 30 ottobre 2014.

Eventuale documentazione riguardante le alienazioni può essere visionata presso l’Area Tecnica comunale.