di Redazione

Leda Ruggiero, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Isernia illustra l’iniziativa portata avanti in collaborazione con l’APS Accademia UDS sul teme della prevenzione motoria e psicologica esclusivamente dedicato alle donne, con l’obiettivo primario di migliorare la gestione del pericolo e potenziarne l’autostima. “Attraverso l’utilizzo di metodologie innovative, il percorso si propone di affrontare tematiche quali reazioni istintive, gestione dei momenti di panico, percezione dello spazio ed equilibrio corporeo per una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie emozioni – dice l’Assessore Ruggiero. Il programma è gratuito ed aperto a tutte le donne dai 13 anni in su, senza limiti di età.”

I dettagli dell’iniziativa saranno illustrati nel corso di un incontro aperto al pubblico che si terrà martedì 25 febbraio, alle ore 18.30, presso la sala Raucci del Comune di Isernia.