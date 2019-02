Venerdì 1° marzo è la data della campagna denominata «M’illumino di Meno». Si tratta d’una manifestazione ambientalista finalizzata al risparmio energetico, in occasione della quale, negli anni trascorsi, sono state spente le luci dei principali monumenti italiani, quale gesto contro lo spreco delle risorse.

«Il Comune di Isernia ha aderito all’iniziativa – ha fatto sapere l’assessore all’ambiente Domenico Chiacchiari –. Venerdì prossimo, i fari che illuminano la Fontana Fraterna resteranno completamente spenti per tutta la sera e per tutta la notte. La scelta è ricaduta sul monumento simbolo della città, per dare maggiore valore alla nostra adesione. Inoltre, invito tutti i cittadini a compiere un atto di condivisione contro i consumi inutili.

Basterà che ognuno compia un semplice gesto, come lo spegnimento d’una normale lampadina in casa per un solo minuto». L’intento, dunque, è anche quello di sensibilizzare la cittadinanza sulla necessità di ridurre e razionalizzare i consumi delle luci e delle alimentazioni superflue.