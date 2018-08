di Domenico Pio Abiuso

Gli amministratori comunali, oggi, venerdì 17 agosto, in Piazza Vittorio Emanuele alle ore 18.30, presenteranno alla cittadinanza la progettualità della residenza per anziani e servizi connessi sovvenzionata con finanziamenti governativi, pari a 2 milioni di euro, nell’ambito del programma “riqualificazione aree degradate”. Nella circostanza verrà annunciato anche il vincitore del concorso di idee per la realizzazione del logo e del titolo del progetto.